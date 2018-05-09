ماكرون: انسحاب ترامب من الاتفاق "خطأ" وينبغي على أوروبا التمسك به

اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015 "خطأ".

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015 كان خطأ، وإنه ينبغي لأوروبا التمسك بالاتفاق ومناقشة توسيع نطاقه.

وقال ماكرون لمحطة "إيه.آر.دي" التلفزيونية الألمانية وفق ترجمة ألمانية "ينبغي أن نعمل مع شركائنا لمنع تصاعد التوتر في المنطقة". بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف "لذلك من الضروري اليوم أن نوسع على الفور موضوعات النقاش حتى يتسنى لجميع الأطراف المضي صوب اتفاق أوسع نطاقا في وقت ما".

يتبع…