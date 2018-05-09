نتنياهو: روسيا لن تحد "على الأرجح" من عمليات إسرائيل في سوريا

استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تسعى روسيا للحد من العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بعد لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو إنه من المستبعد أن تسعى روسيا للحد من العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا. بحسب "رويترز".

وأبلغ نتنياهو الصحفيين، في إفادة عبر الهاتف، إن تكهنات سابقة بأن موسكو، التي تسعى لبسط الاستقرار في سوريا، ستمنع ضربات إسرائيلية عبر الحدود قد ثبت خطأها وقال "ليس لدي ما يدعو للاعتقاد في خلاف ذلك هذه المرة".

© REUTERS / SYRIA TV بالفيديو.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصاروخين إسرائيليين وتدمرهما بريف دمشق

وفي سياق متصل، أعلن مصدر عسكري سوري، مساء أمس الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصاروخين إسرائيليين ودمرتهما في منطقة الكسوة بريف دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بسماع دوي انفجارات في منطقة الكسوة.

في حين ذكرت صفحة "شبكة الإعلام الحربي السوري" على "فيسبوك" أن الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في المنطقة الجنوبية لدمشق.