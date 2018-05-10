الشرطة الإندونيسية تنهي أزمة احتجاز رهائن في سجن شديد الحراسة

أعلن نائب قائد الشرطة الإندونيسية، اليوم الخميس 10 مايو/أيار، أن الشرطة أنهت أزمة احتجاز رهائن في سجن شديد الحراسة على مشارف العاصمة جاكرتا بعد أن استسلم جميع السجناء الضالعون في الأمر وهم من الإسلاميين المتطرفين.

ونقلت رويترز عن المفوض العام سيف الدين صريحات صحفية قال فيها: "سقط الحد الأدنى من الضحايا، انتهت العملية في الساعة 7:15 صباحا".

© AFP 2018 / Richter magnitude scale زلزال يضرب إندونيسيا وفرار الآلاف من منازلهم

وأضاف "معظم الإرهابيين المجرمين أي أكثر من 90 في المئة استسلموا"، وكان شاهد غيان قد سمع دوي عدة انفجارات في السجن في ديبوك.

في سياق آخر، كانت حركة طالبان الأفغانية قد دعت علماء الدين، في مارس/آذار الماضي، إلى عدم المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في إندونيسيا بهدف التوصل لاتفاق ودعم محادثات سلام محتملة مستقبلا في أفغانستان.