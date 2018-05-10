الطيران الإسرائيلي يشن غارات على عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس 10 مايو/أيار، أن الطيران الإسرائيلي شن غارات على عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا ردا على القصف الصاروخي الذي تعرضت له منطقة الجولان.

موسكو- سبوتنيك. وأفاد الجيش، في بيان له، أن القوات الجوية الإسرائيلية لم تتعرض لخسائر خلال قصف الطيران على سوريا.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin بعض الصواريخ الإسرائيلية تصيب مواقع عسكرية سورية ومستودعا للذخيرة

في سياق متصل، أعلن مصدر عسكري سوري، اليوم الخميس 10 مايو/أيار، أن الدفاعات الجوية أسقطت عشرات الصواريخ الإسرائيلية ومنعت معظمها من الوصول إلى أهدافها، بينما استطاع بعضها استهداف عدد من المواقع العسكرية ومستودع ذخيرة.

وأضاف المصدر: " الصواريخ الإسرائيلية تستهدف عددا من المواقع العسكرية وأحد الصواريخ يصيب مستودعا للذخيرة".

ونقلت سانا عن المصدر العسكري قوله "إن نيران الصواريخ الإسرائيلية دمرت موقع رادار سوريا في وقت مبكر اليوم الخميس".