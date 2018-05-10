إسرائيل: قاسم سليماني هو من قاد الهجوم على قواعدنا في الجولان

اتهمت إسرائيل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني بأنه دبّر وقاد الهجوم الصاروخي صباح اليوم الخميس، 10 مايو/أيار، على قواعد الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي إن "قاسم سليماني هو من أمر بتنفيذ الهجوم الصاروخي وقاده ولم يحقق غرضه"، وذلك وفقاً لوكالة "رويترز".

© REUTERS / OMAR SANADIKI الطيران الإسرائيلي يشن غارات على عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا

وكان أدرعي، أعلن أن فيلق القدس أطلق 20 صاروخا في اتجاه المواقع الأمامية في هضبة الجولان ، واصفا ذلك بأنه عدوان إيراني خطير. وأفاد بأنه تم اعتراض بعض الصواريخ التي أطلقت من داخل الأراضي السورية، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وقصف الجيش السوري مواقع للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان،فجر اليوم، فيما قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، إن دبابات إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه أطراف مدينة البعث وعدد من النقاط التابعة للجيش السوري ببلدة حضر جنوب غرب سوريا.