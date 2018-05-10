الرئيس الفرنسي يدعو لوقف تصعيد التوتر بعد ضربات خلال الليل في سوريا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، بعد أن قالت إسرائيل إن القوات الإيرانية في سوريا شنت هجوما صاروخيا على قواعد عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان وإنها ردت بشن ضربات صاروخية.

وقال مكتب ماكرون في بيان "الرئيس على إطلاع مستمر. ويدعو لوقف تصعيد التوتر في الوضع".

وقال قصر الإليزيه إن ماكرون سيناقش الشرق الأوسط خلال اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم، حسبما نقلت "رويترز".

© AP Photo / UNCREDITED إسرائيل: قاسم سليماني هو من قاد الهجوم على قواعدنا في الجولان

وكانت مصادر قد قالت إن الجيش السوري قصف مواقع للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان، فجر اليوم، فيما قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، إن دبابات إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه أطراف مدينة البعث وعدد من النقاط التابعة للجيش السوري ببلدة حضر جنوب غرب سوريا.

كما اتهمت إسرائيل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني بأنه دبر وقاد الهجوم الصاروخي صباح اليوم، على قواعد الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان.