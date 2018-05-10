دور الصليب والهلال الأحمرين حيال التغييرات المناخية مساعدة الناس التأقلم معها

وأضاف مدير المكتب الإقليمي، "المناخ في الكرة الأرضية يتغير عبر التاريخ والناس يتأثرون به ونحن نساعدهم على التأقلم مع الحالة المتغيرة، باستخدام تقنيات بسيطة… والأطفال وكبار السن هم أكثر المتأثرين به".
واحتفل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لأوروبا باليوم العالمي له، يوم أمس الثلاثاء، تحت شعار "أي مكان هو لكل شخص".
هذا وتم توقيع أول اتفاقية للمناخ العالمي "باريس للمناخ" في كانون الأول/ديسمبر 2015. وتلزم المعاهدة باحتواء معدل "الاحتباس الحراري". وتم التصديق على المعاهدة من قبل 170 دولة، تعهدت باتخاذ تدابير للحد من انبعاثات الكربون.
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