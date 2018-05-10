مبادرة حسنة من كوريا الشمالية للولايات المتحدة الأمريكية

وصل المواطنون الأمريكيون الثلاثة المفرج عنهم في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، على متن طائرة إلى قاعدة "أندروز" الجوية في ولاية ماريلاند الأمريكية.

© REUTERS / REUTERS TV / CCTV ترامب ومون جي إن يرحبان بإطلاق سراح ثلاثة أمريكيين من كوريا الشمالية

موسكو- سبوتنيك . وذكرت قناة "سي إن إن"، أن "طائرة تقل الأمريكيين الثلاثة المفرج عنهم في بيونغ يانغ، وصلت إلى قاعدة "أندروز" الجوية في ولاية ماريلاند الأمريكية".

وقبل بضع دقائق، هبطت طائرة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في القاعدة الجوية، كما وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والسيدة الأمريكية الأولى ميلانا، إلى القاعدة الجوية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وعد بأنه سيقوم شخصيا باستقبال الأمريكيين، المفرج عنهم في القاعدة العسكرية.

هذا وكان الأشخاص الثلاثة، الذين تم إطلاق سراحهم، وهم أمريكيون من أصول كورية، قد اعتقلوا في كوريا الشمالية في أوقات مختلفة: القس كيم دون تشول، اعتقل في عام 2005، وتوني كيم (كيم سان دوك) مدرس في معهد تقني اعتقل في نيسان/أبريل من العام الماضي، وأما زميله، كيم هاك سون، فاحتجز في أيار/مايو 2017، جميعهم متهمون بأنشطة تخريبية معادية.

هذا ويعتزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لقاء الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في أيار/مايو الحالي أو أوائل حزيران/ يونيو القادم. ومن المتوقع أن تعقد القمة بعد 22 أيار/ مايو — بعد اللقاء المقرر لترامب مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، في واشنطن. وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الجانبين قريبان من تحديد موعد ومكان انعقاد القمة.