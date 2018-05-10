ترامب يرسل رسالة شفوية إلى رئيس كوريا الشمالية تحمل اقتراحا جديدا

أرسل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، رسالة شفهية عبر وزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبيو، تحمل اقتراحا جديدا، بحسب القناة التلفزيونية المركزية في كوريا الشمالية.

© REUTERS / REUTERS TV / CCTV ترامب ومون جي إن يرحبان بإطلاق سراح ثلاثة أمريكيين من كوريا الشمالية

سبوتنيك . ونقلت وكالة "يونهاب" عن التلفزيون الكوري الشمالي: "استمع الرفيق الزعيم الأعلى للرسالة الشفهية للرئيس ترامب، وأعرب عن امتنانه وقيم بشكل كبير أن لدى الرئيس اقتراحا جديدا يظهر اهتماما عميقاً بحل المشاكل من خلال الحوار، ويتخذ موقفا نشطا تجاه القمة الكورية — الأمريكية".

وكان كيم جونغ أون، قد وقع اتفاق سلام مع نظيره الكوري الجنوبي، مون جيه إن، أواخر نيسان/أبريل الماضي، ينهي حالة الحرب المعلنة بين الجارتين منذ عقود.

وعقب توقيع الاتفاق بين الكوريتين في "بيت السلام" في بلدة بانمونجوم الجنوبية، أعلن ترامب أن التحضيرات جارية لعقد قمة تجمعه وجونغ أون.

وأعلنت كوريا الشمالية في 21 نيسان/أبريل، توقفها عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات، لافتة إلى أنها لم تعد بحاجة لإجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لأنها استكملت التسلح النووي.