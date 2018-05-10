بوغدانوف: تأزم العلاقة بين إسرائيل وإيران أمر خطر ويصرف الانتباه عن محاربة إرهابيي "داعش"

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن تأزم العلاقة بين إسرائيل وإيران أمر خطر ويصرف الانتباه عن محاربة إرهابيي "داعش".

© Sputnik . Ronald Zak إيران تنفي إطلاق صواريخ على إسرائيل أمس وتؤكد: الجيش السوري قام بالضربة

سبوتنيك . وقال بوغدانوف في مؤتمر صحفي خلال قمة "روسيا — العالم الإسلامي" في قازان: "التأزم الحالي بين إسرائيل وإيران وتبادل الضربات أمر خطر، لأنه يصرف الانتباه عن محاربة "داعش" والإرهابيين ويعرقل التسوية في سوريا".

وكانت مصادر قالت إن الجيش السوري قصف مواقع للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان، فجر اليوم، فيما قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، إن دبابات إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه أطراف مدينة البعث وعدد من النقاط التابعة للجيش السوري ببلدة حضر جنوب غرب سوريا.

كما اتهمت إسرائيل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني بأنه دبّر وقاد الهجوم الصاروخي صباح اليوم، على قواعد الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان.