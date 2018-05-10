البيت الأبيض: الحرس الثوري الإيراني يتحمل مسؤولية عواقب تصرفاته المتهورة

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس 10 مايو/ أيار، ما أسمته "الهجمات الصاروخية الاستفزازية التي شنتها إيران من سوريا"، مؤيدة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال البيت الأبيض، في بيان له، "نشر النظام الإيراني أنظمة صواريخ هجومية في سوريا تستهدف إسرائيل هو تطور غير مقبول وبالغ الخطورة لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها".

The U.S. condemns the Iranian regime’s provocative rocket attacks from Syria against Israeli citizens, and we strongly support Israel’s right to act in self-defense. — The White House (@WhiteHouse) May 10, 2018

​وأضاف أن الحرس الثوري الإيراني "يتحمل المسؤولية كاملة عن عواقب تصرفاته المتهورة"، مطالبة "جميع الدول بتوضيح التهديد الذي تشكله إيران للأمن والسلم الدوليين".