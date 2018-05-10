فرنسا تعبر عن قلقها الشديد بعد استهداف المواقع الإسرائيلية في الجولان

أعربت فرنسا عن قلقها حيال تبادل القصف الذي جرى ليلة أمس بين إسرائيل والأراضي السورية، ودعت إيران إلى الامتناع عن أي استفزاز عسكري.

باريس — سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الفرنسية اليوم، "تعرب فرنسا عن قلقها الشديد بعد إطلاق النار الذي استهدف المواقع الإسرائيلية في هضبة الجولان ليلة أمس. وهي تؤكد التزامها الثابت بأمن إسرائيل وتدين أية محاولة لتقويضها. وتشدد على ضرورة أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس لتجنب التصعيد الخطير في الشرق الأوسط".

© Sputnik . Vladimir Vedorenko البيت الأبيض: الحرس الثوري الإيراني يتحمل مسؤولية عواقب تصرفاته المتهورة

كما دعت فرنسا إيران إلى "الامتناع عن أي استفزاز عسكري محذرة إيّاها من الطموحات للهيمنة الإقليمية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد رصد صباح اليوم الخميس 10 مايو/ أيار، نحو 20 صاروخا أطلقوا من داخل الأراضي السورية تجاه هضبة الجولان، واتهم الجيش الإسرائيلي فيلق القدس الإيراني بإطلاقها.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له، تم رصد إطلاق نحو 20 صاروخًا من قبل فيلق القدس الإيراني باتجاه خط المواقع الأمامي في هضبة الجولان".