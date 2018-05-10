ترامب يعلن موعد ومكان لقائه مع زعيم كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قد تم تحديد مكان وموعد لقائه مع زعيم كوريا الشمالية.

وكتب ترامب، اليوم الخميس 10 مايو/ أيار على "تويتر"، يقول "اللقاء المرتقب مع كيم جونغ أون سيكون في سنغافورة، يوم 12 يونيو/ حزيران".

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018

​وأضاف الرئيس الأمريكي "سنحاول جعلها لحظة خاصة جدا للسلام العالمي".

وكان ترامب قد أعلن، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أمس الأربعاء، أن الكشف عن موعد ومكان انعقاد القمة سيكون في غضون 3 أيام.

كما أعلن الرئيس عودة المواطنين الأمريكيين المحتجزين في كوريا الشمالية، مع وزير الخارجية الخارجية مايك بومبيو.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018

​وكتب ترامب، على "تويتر" أمس، "بكل سعادة، أخبركم أن وزير الخارجية مايك بومبيو في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية قادما من كوريا الشمالية، وبصحبته 3 أمريكيين يتطلع كل شخص للقائهم".