البنك الإسلامي للتنمية يؤسس صندوقا جديدا لدعم التكنولوجيا والابتكارات

كشف نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، زمير إقبال، عن تأسيس صندوق جديد بقيمة 500 مليون دولار لدعم مشاريع في مجال التكنولوجيا والابتكارات، مضيفا أن البنك سيدعم مقترحات مسلمي روسيا في حال تقديم أفكار جيدة ومفيدة.

موسكو — سبوتنيك. وقال إقبال في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش فعاليات اليوم الأول من قمة قازان الدولية الاقتصادية "روسيا — العالم الإسلامي" اليوم الخميس 10 مايو/ أيار: "لدينا صندوق جديد لتكنولوجيات علمية ومبادرات، وقيمة هذا الصندوق تبلغ نحو 500 مليون دولار، وتم تأسيسه في أبريل/ نيسان الماضي".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich افتتاح قمة قازان الدولية في عاصمة تتارستان

وأضاف أن عمل الصندوق سيشمل كافة الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ودول خارجه، وذلك بالتعاون مع شركاء مختلفين.

وردا عن سؤال حول وجود فرص لقيام البنك بالاستثمار في روسيا من خلال عمل هذا الصندوق، قال إقبال: "يقوم مسلمو روسيا بتقديم مقترحاتهم الجيدة في مجال التكنولوجيا والابتكارات، التي ستكون مفيدة للدول الإسلامية، ونحن سندعم ذلك".

وانطلقت اليوم الخميس، في عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، قازان، الدورة العاشرة من قمة قازان الاقتصادية الدولية "روسيا — العالم الإسلامي" بمشاركة عربية ودولية واسعة.

وتشهد قمة قازان، التي تعتبر واحدة من الفعاليات الاقتصادية الدولية الرائدة في روسيا الاتحادية ومنظمة التعاون الإسلامي، مشاركة واسعة من منظمات دولية ومسؤولين حكوميين وممثلين عن البعثات الدبلوماسية وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ومديري الشركات الروسية والأجنبية.

وتبحث القمة تعزيز التصدير، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والبيئة والاقتصاد، وتعزيز مؤسسات التنمية، وتمويل الفرص الاستثمارية والعمل المتبادل، والتمويل الإسلامي والبنوك.