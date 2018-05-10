تعرف على تفاصيل أعمال توسيع مطار بيرم الروسي خلال 2018

نيجني نوفغورود — سبوتنيك. قال المكتب الصحفي للحكومة عن محافظ بيرم مكسيم ريشيتنيكوف اليوم الخميس 10 مايو/ أيار: "خلال مدة 4 أشهر من هذا العام، نقل المطار أكثر من 400 ألف شخص، مع زيادة في حركة المسافرين المحليين بنسبة 14 في المئة، وزادت حركة الركاب الدوليين بنسبة 84 في المئة بحسب الطيران العارض في تايلاند وفيتنام.
وتم النظر في عمل مطار بيرم "سافينو الكبير" اليوم الخميس، في اجتماع لحكومة المقاطعة، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، تم إنشاء مبنى المطار الجديد "بيرم" (بولشوي سافينو) بمساحة قدرها 29.8 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يزيد عدد الركاب في مطار بيرم إلى 2 مليون شخص في عام.
وتعمل 15 شركة طيران في مطار بيرم بصورة منتظمة، وفقا لوزير النقل في مقاطعة بيرم نيكولاي أوغانوف، فإنه من المقرر في عام 2018، زيادة وتيرة الرحلات الجوية وتوسيع جغرافية الرحلات الجوية على حساب الخطوط، التي تدعمها مقاطعة بيرم من ستة إلى ثمانية، إلى سامارا، وكازان، وكراسنودار، ونوفوسيبيرسك، ونيجني نوفغورود، ومنيراليني فودي، وكالينينغراد، وكوغاليم.
وقال أوغانوف، إن حجم الدعم سيبلغ 87.7 مليون روبل، ما يقارب 1.4 مليون دولار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)