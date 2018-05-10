تعرف على تفاصيل أعمال توسيع مطار بيرم الروسي خلال 2018

أعلنت حكومة مقاطعة بيرم، أن سبع وجهات جديدة ستظهر في مطار بيرم خلال عام 2018، ضمن أعمال توسيع المطار لزيادة وتيرة الرحلات الجوية وتوسيع جغرافية الرحلات الجوية على حساب الخطوط.

نيجني نوفغورود — سبوتنيك. قال المكتب الصحفي للحكومة عن محافظ بيرم مكسيم ريشيتنيكوف اليوم الخميس 10 مايو/ أيار: "خلال مدة 4 أشهر من هذا العام، نقل المطار أكثر من 400 ألف شخص، مع زيادة في حركة المسافرين المحليين بنسبة 14 في المئة، وزادت حركة الركاب الدوليين بنسبة 84 في المئة بحسب الطيران العارض في تايلاند وفيتنام.

© Sputnik . Vitaliy Ankov هبوط اضطراري لمقاتلة ميغ-31 في مطار بيرم الروسي

ونخطط هذا العام لإضافة سبع وجهات أخرى هي ألانيا (تركيا)، باتومي (جورجيا)، دوشنبيه ، بيشكيك (طاجيكستان)، يريفان (أرمينيا)، وكذلك كوغاليم وكالينينغراد".

وتم النظر في عمل مطار بيرم "سافينو الكبير" اليوم الخميس، في اجتماع لحكومة المقاطعة، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، تم إنشاء مبنى المطار الجديد "بيرم" (بولشوي سافينو) بمساحة قدرها 29.8 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يزيد عدد الركاب في مطار بيرم إلى 2 مليون شخص في عام.

وتعمل 15 شركة طيران في مطار بيرم بصورة منتظمة، وفقا لوزير النقل في مقاطعة بيرم نيكولاي أوغانوف، فإنه من المقرر في عام 2018، زيادة وتيرة الرحلات الجوية وتوسيع جغرافية الرحلات الجوية على حساب الخطوط، التي تدعمها مقاطعة بيرم من ستة إلى ثمانية، إلى سامارا، وكازان، وكراسنودار، ونوفوسيبيرسك، ونيجني نوفغورود، ومنيراليني فودي، وكالينينغراد، وكوغاليم.

وقال أوغانوف، إن حجم الدعم سيبلغ 87.7 مليون روبل، ما يقارب 1.4 مليون دولار.