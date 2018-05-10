بالفيديو... دمار هائل وارتفاع عدد قتلى فيضان سد في كينيا إلى 47 شخصا

ارتفع عدد قتلى الفيضان الذي وقع بسبب انهيار حاجز لسد في منطقة الوادي المتصدع في كينيا، وفقا لقائد للشرطة المحلية في البلاد.

قال جافيث كيوكو، قائد شرطة منطقة رونجاي في تصريحات خاصة إلى وكالة "رويترز" إن عدد القتلى بلغ 47 شخصا حتى الآن"، لافتا إلى أن أفراد الأمن ما زالوا على الأرض.

يشار إلى أن "جدران السد انفجرت بعد هطول أمطار غزيرة في البلاد، واجتاحت المياه المنازل وخطوط الكهرباء بالإضافة إلى مدرسة محلية"، بحسب الصحيفة، مضيفة أنه "أصيب 2500 شخصا من أكثر من 500 عائلة".

وقالت صحيفة "ذا ستار" الكينية، الخميس، إن "عدد القتلى جراء انفجار سد في مقاطعة ناكورو ارتفع إلى 32 شخصا"، بعدما سجل 21 وفاة في وقت سابق من اليوم.

كما نقلت الصحيفة عن الصليب الأحمر في كينيا قوله إن "هناك العشرات من الأشخاص ما زالوا مفقودين، كما تم نقل عدد من المصابين إلى المستشفيات المجاورة".

DEVELOPING STORY: At least ten people are feared dead and hundreds of families displaced after the walls of Patel dam in Solai, Nakuru County broke down last night. @BettyMKyallo #KTNNewsCentre pic.twitter.com/k7gRSdpLMk — ktn (@KTNKenya) May 10, 2018

​وذكرت مصادر محلية أن السد كان يُستخدم لري المزارع المجاورة، ومحاط بمساكن مؤقتة لعمال زراعيين.

تبين صور المأساة فرق الإغاثة المنهمكة بين انقاض المنازل المبنية من الهياكل الخشبية والسقوف المصنوعة من الصفيح.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت شرطية طالبة التكتم على هويتها: "عثرنا على 11 جثة مغطاة بالوحل في مزرعة للبن".

وأضافت: "إنهم بالتأكيد أشخاص حاولوا الفرار، لكنهم لم يتمكنوا بسبب قوة وسرعة تدفق المياه الآتية من السد".

Death toll is rising to at least 150 in Kenya as floods cause a dam burst in the Nakuru county #tictocnews pic.twitter.com/UnCieifJSM — TicToc by Bloomberg (@tictoc) May 10, 2018

وأوضحت الشرطية أن "معظمهم أطفال ونساء لم يتمكنوا على ما يبدو من الركض بالسرعة الكافية، وهناك مسنون أيضا".

ويفيد تقدير للصليب الأحمر الكيني أن 500 عائلة قد تضررت من جراء الكارثة.

من جهته، قال حاكم منطقة ناكورو، لي كينيانجوي: "فتحنا مركزا في الموقع حتى تسجل العائلات ذويها الذين يعتبرون مفقودين وحتى نتمكن من لم شملهم".

وقد توفي أكثر من 170 شخصا في كينيا بسبب الأمطار والفيضانات منذ بداية موسم الامطار في آذار/ مارس، كما تفيد حصيلة أخيرة للحكومة الكينية صدرت الأربعاء (132 قتيلا) تضاف إليهم ضحايا سد سولاي.