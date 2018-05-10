دبلوماسي روسي: الهجوم على سفارة لاتفيا في موسكو عمل استفزازي

ريغا — سبوتنيك. جاء ذلك عقب محادثات لوكيانوف مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في لاتفيا أندريه بيلديغوفيتش، اليوم الخميس 10 مايو/ أيار.
وأعلن وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكفيتش، في وقت سابق، حدوث هجوم على مبنى سفارة البلاد في موسكو.
وكان حزب "روسيا الأخرى" غير المسجل في روسيا قد ذكر في وقت سابق أن أعضائه ألقوا قنابل دخانية على السفارة اللاتفية في موسكو، مشيرا إلى أنهم احتجوا على اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان، فلاديمير ليندرمان، في لاتفيا، الذي دعا إلى إعادة تعليم اللغة الروسية في المدارس.
واستدعى وزير الدولة للشؤون الخارجية في لاتفيا أندريه بيلديغوفيتش، اليوم الخميس، السفير الروسي لدى بلاده، للتعبير عن إدانته القاطعة للهجوم على السفارة اللاتفية في موسكو.
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