أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

وذكرت وكالة "رويترز" أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على ثلاثة كيانات إيرانية.
وقالت وزارة الخزانة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن معاقبة الأفراد الستة والكيانات الثلاثة جاءت بموجب التشريعات الأمريكية التي تستهدف بشكل خاص الإرهابيين الدوليين المشتبه بهم والنشاط المالي الإيراني.
وكان ترامب قد أعلن، أول أمس الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتا أن الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)