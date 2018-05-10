أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس 10 مايو/ أيار، قائمة عقوبات جديدة على إيران.

وذكرت وكالة "رويترز" أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على ثلاثة كيانات إيرانية.

© AFP 2018 / Tech. Sgt. Andy Dunaway البنتاغون لا يتوقع طلب تمويل إضافي من الكونغرس بسبب الانسحاب من اتفاق إيران

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم فرض العقوبات على ستة أفراد مرتبطين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ، وذلك بعد أيام من انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني

وقالت وزارة الخزانة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن معاقبة الأفراد الستة والكيانات الثلاثة جاءت بموجب التشريعات الأمريكية التي تستهدف بشكل خاص الإرهابيين الدوليين المشتبه بهم والنشاط المالي الإيراني.

وكان ترامب قد أعلن، أول أمس الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتا أن الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.