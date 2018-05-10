روحاني: هناك فرصة محدودة أمام أوروبا لتعويض خروج واشنطن من الاتفاق النووي

وأضاف "قواتنا المسلحة مستعدة للدفاع عن وحدة إيران، وأمريكا ستخسر بخروجها من الاتفاق"، مشددا "يجب أن نقف في وجه التصرف الأحادي لأمريكا"، بالخروج من الاتفاق النووي.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.
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