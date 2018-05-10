لماذا اختيرت سنغافورة تحديدا مكانا لقمة ترامب مع زعيم كوريا الشمالية

أصبحت سنغافورة رسميا هي المكان الآمن للقمة التاريخية والأولى بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

كتب ترامب، اليوم الخميس 10 مايو/ أيار على "تويتر"، "اللقاء المرتقب مع كيم جونغ أون سيكون في سنغافورة، يوم 12 يونيو/ حزيران".

© AFP 2018 / ED JONES 6 عادات غير طبيعية لكيم جونغ أون أثناء السفر

وأضاف الرئيس الأمريكي "سنحاول جعلها لحظة خاصة جدا للسلام العالمي"

من جانبها، أكدت سنغافورة على استضافتها للقمة "الأمريكية-الكورية الشمالية"، ولكنها لم تعط مزيدا من التفاصيل لوسائل الإعلام، إذا اكتفت وزارة خارجيتها في بيان في وقت متأخر اليوم الخميس: "نأمل في أن يؤدي هذا الاجتماع إلى تقدم احتمالات السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وتتمتع سنغافورة ببنية تحتية أمنية قوية، كما أنها تعتبر على نطاق واسع واحدة من أكثر المدن أمانا في قارة آسيا، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.