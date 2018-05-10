الاتحاد الأوروبي: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقله، اليوم الخميس 10 مايو/ أيار حول الهجمات التي قامت بها إيران.

أمستردام — سبوتنيك. أكدت المتحدثة باسم خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان، أن التقارير عن الهجمات الإيرانية ضد مواقع للجيش الإسرائيلي "مقلقة للغاية".

© REUTERS / AMIR COHEN الجيش الإسرائيلي: القوات الإيرانية في سوريا لا تزال قادرة على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

وقالت مايا كوتشيانتشيتش، إن الاتحاد الأوروبي قال مرارا إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.

وأضافت المتحدثة: ندعو جيمع الجهات الإقليمية الفاعلة إلى التحلي بضبط النفس وتجنب أي تصعيد "يزيد من تقويض الاستقرار الإقليمي".

وكان الجيش السوري قد أعلن عن تصدي قواته لهجمات صاروخية إسرائيلية فجر اليوم الخميس.

وأضاف أن "وصول عدد من صواريخ العدوان الإسرائيلي تسبب بمقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين إضافة إلى تدمير محطة رادار ومستودع ذخيرة وإصابة عدد من كتائب الدفاع الجوي بأضرار مادية".

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على سوريا تزعزع استقرار المنطقة وتهدد الأمن الدولي.