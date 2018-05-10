وزير النفط الإيراني: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي لن يؤثر على صادرات إيران النفطية

وأبلغ زنغنه التلفزيون الإيراني "إذا استثمر الأجانب في إيران، فذلك سيسرع تطوير قطاعنا النفطي لكن، إذا لم يحدث، فإننا لن نموت"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وفيما يتعلق بأسعار النفط، قال زنغنه "أنا شخصيا أفضل أن يستقر سعر الخام عند 65 دولارا للبرميل".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من الثلاثاء 8 مايو، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران، لافتا إلى أن الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.