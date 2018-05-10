أمريكا والإمارات تكشفان المخطط المالي لتمويل "الحرس الثوري"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة اتخذتا تدابير للقضاء على مخطط العمل المالي الإيراني لتمويل الحرس الثوري الإسلامي.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة الأمريكية: "بدأت الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم العمل المشترك لتدمير شبكة واسعة لتبادل العملات، والتي كان بمقدورها امتلاك وتوريد الملايين من الدولارات النقدية لفيلق الحرس الثوري الإسلامي، بهدف تمويل أنشطته الضارة وعملائه في المنطقة".

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وأضاف البيان قائلا: "وفي إطار هذه الجهود… أدرج مكتب مراقبة الأصول الخارجية، في وزارة الخزانة الأمريكية إلى قائمة العقوبات تسعة من الأفراد والشركات في إيران".

واعتبر البيان أن المصرف المركزي الإيراني كان شريكا في مخطط العمل المالي مع الحرس الثوري الإيراني، "ودعم بنشاط شبكة توريد العملة والمساعدة في الوصول إلى المال"، مشيرا إلى أن الشبكة تبادلت أو سلمت مئات الملايين من الدولارات.

وفي وقت سابق من هذا اليوم، وسعت الولايات المتحدة عقوباتها ضد الحرس الثوري الإيراني وأضافت ستة إيرانيين وثلاث شركات إلى قائمة العقوبات.

ويبلغ عدد الأفراد العاملين في الحرس الثوري الإيراني أكثر من 100 ألف جندي، بما في ذلك وحدات القوات البحرية والقوات الجوية والمشاة.