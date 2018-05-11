ترامب يعلن اعتزامه التوصل إلى "صفقة جيدة" مع إيران

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب، بأن الصفقة لا يمكن أن تمنع إمكانية وقوع الأسلحة النووية في أيدي إيران، وأن "الدول الأخرى في الشرق الأوسط التي لديها المال"، ستبدأ في البحث عن فرص للحصول على أسلحة نووية. "هذا من شأنه أن يؤدي إلى كارثة".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.
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