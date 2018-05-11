وكالة: مسؤولة بالبيت الأبيض سخرت من مرض جون ماكين

ونقلت رويترز أن المسؤولة سخرت من ماكين بقولها: "إن رفضه لمرشحة الرئيس دونالد ترامب لرئاسة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) لا يهم فهو يحتضر على كل الأحوال.
وردت سيندي ماكين زوجة السناتور بتغريدة قائلة:
هل لي أن أذكرك بأن زوجي له أسرة من سبعة أبناء وخمسة أحفاد.
وتم تشخيص إصابة ماكين بنوع شرس من سرطانات الدماغ العام الماضي. ويتلقى العلاج في ولاية أريزونا التي ينحدر منها وهو غائب عن جلسات مجلس الشيوخ منذ شهور.
وأصدر ماكين، الذي كان أسير حرب في فيتنام وعذبه محتجزوه، بيانا يوم الأربعاء دعا فيه زملاءه أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت ضد تعيين جينا هاسبل مديرة لوكالة المخابرات المركزية.
وقال إنها فشلت خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المخابرات بالمجلس في معالجة مخاوفه بشأن البرنامج الذي استخدم أساليب استجواب قاسية مع المشتبه بصلتهم بالإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول.
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