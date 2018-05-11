وكالة: مسؤولة بالبيت الأبيض سخرت من مرض جون ماكين

سخرت كيلي سادلر، وهي مسؤولة في البيت الأبيض، خلال اجتماع داخلي، يوم الخميس 10 مايو/أيار، من مرض السناتور الأمريكي جون ماكين المصاب بسرطان الدماغ.

ونقلت رويترز أن المسؤولة سخرت من ماكين بقولها: "إن رفضه لمرشحة الرئيس دونالد ترامب لرئاسة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) لا يهم فهو يحتضر على كل الأحوال.

© AFP 2018 / Brendan Smialowski أقارب السناتور ماكين يرفضون حضور ترامب الجنازة

وقالت صحيفة ذا هيل إن كيلي سادلر وهي مساعدة خاصة في مكتب الاتصالات بالبيت الأبيض قالت هذا التعليق في اجتماع مغلق حضره نحو 12 موظفا.

وردت سيندي ماكين زوجة السناتور بتغريدة قائلة:

هل لي أن أذكرك بأن زوجي له أسرة من سبعة أبناء وخمسة أحفاد.

وتم تشخيص إصابة ماكين بنوع شرس من سرطانات الدماغ العام الماضي. ويتلقى العلاج في ولاية أريزونا التي ينحدر منها وهو غائب عن جلسات مجلس الشيوخ منذ شهور.

وأصدر ماكين، الذي كان أسير حرب في فيتنام وعذبه محتجزوه، بيانا يوم الأربعاء دعا فيه زملاءه أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت ضد تعيين جينا هاسبل مديرة لوكالة المخابرات المركزية.

وقال إنها فشلت خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المخابرات بالمجلس في معالجة مخاوفه بشأن البرنامج الذي استخدم أساليب استجواب قاسية مع المشتبه بصلتهم بالإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول.