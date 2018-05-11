بعد انسحاب ترامب من "الاتفاق النووي"... ظريف يبدأ جولة عالمية

قال مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، سيبدأ جولة دبلوماسية، يوم الأحد المقبل 13 مايو/ أيار، لبحث تطورات الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية.

موسكو — سبوتنيك. وذكر المصدر، في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة 12 مايو، أن الجولة ستبدأ من الصين، ثم إلى روسيا، مشيرا إلى أن ظريف سيختتم جولته يوم الثلاثاء 15 مايو، في بروكسل حيث يلتقي نظرائه الأوروبيين.

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب يعلن اعتزامه التوصل إلى "صفقة جيدة" مع إيران

وتابع: "سيبدأ ظريف من يوم الأحد جولته الدبلوماسية لبحث مستقبل الاتفاق النووي، حيث سيبدأ من الصين التي سيزورها يوم الأحد، ويوم الاثنين سيصل ظريف إلى موسكو ويلتقي بنظيره الروسي، أما يوم الثلاثاء فيتوجه إلى بروكسل".

وتابع المصدر: "هذه الجولة الدبلوماسية لن تكون الأخيرة، ومن المقرر أن يكون هناك عدة لقاءات خلال الأسابيع المقبلة حول هذا الأمر وعلى مستوى مساعدي وزراء الخارجية".

تأتي جولة ظريف عقب أيام من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي الذي تم توقيعه بين إيران ومجموعة (5 + 1)، التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية.