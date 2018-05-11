بعد انسحاب ترامب من "الاتفاق النووي"... ظريف يبدأ جولة عالمية

موسكو — سبوتنيك. وذكر المصدر، في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة 12 مايو، أن الجولة ستبدأ من الصين، ثم إلى روسيا، مشيرا إلى أن ظريف سيختتم جولته يوم الثلاثاء 15 مايو، في بروكسل حيث يلتقي نظرائه الأوروبيين.
وتابع المصدر: "هذه الجولة الدبلوماسية لن تكون الأخيرة، ومن المقرر أن يكون هناك عدة لقاءات خلال الأسابيع المقبلة حول هذا الأمر وعلى مستوى مساعدي وزراء الخارجية".
تأتي جولة ظريف عقب أيام من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي الذي تم توقيعه بين إيران ومجموعة (5 + 1)، التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية.
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