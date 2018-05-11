الكرملين: بوتين وميركل يبحثان هاتفيا خروج واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني

وأضاف البيان: "تم التطرق للشأن السوري، وكذلك التحضير للزيارة عمل أنجيلا ميركل إلى سوتشي والمخطط لها في 18 مايو/ أيار".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" الرعاة الدوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.
كما أعلن ترامب، استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت نفسه، في جميع التقارير العشرة، التي قدمتها بهذا الخصوص، امتثال إيران للاتفاقيات في إطار الاتفاق النووي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)