ليبرمان يدعو الأسد إلى طرد الإيرانيين من سوريا

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، الرئيس السوري بشار الأسد لـ"إبعاد القوات الإيرانية، وتحديدا فيلق القدس وقائده قاسم سليماني، عن سوريا".

القدس — سبوتنيك. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات ليبرمان، التي أدلى بها خلال جولة تفقدية قام بها اليوم في هضبة الجولان، حيث قال إن "تواجد هذه القوات لا يساعد نظام الأسد، وإنما يسبب له مشاكل وأضرار".

© AP Photo / Ahn Young-joon, File 7 معلومات عن "حرب الصواريخ" بين سوريا وإسرائيل

كما أكد ليبرمان على أن "جيش الدفاع لا يزال في حالة تأهب، ويتابع التطورات عن كثب".

وردا على سؤال حول تصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من أنه لا يريد التصعيد في المنطقة، قال ليبرمان "آمل في أن هذه الأقوال ليست مجرد من طرف اللسان وأنها ستترجم إلى الأفعال، وأن هذا سيعتبر بادرة خير" مضيفا "نحن لم نعتد على الأراضي الإيرانية إلا أنهم أتوا إلى حدودنا".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي شن هجوما واسعا يوم أول أمس، على عشرات الأهداف التابعة للقوات الإيرانية في سوريا منها مواقع رصد واستخبارات ومعسكرات. وكانت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي التي شنت الغارات قد تعرضت لنيران كثيفة من قبل الدفاعات الأرضيّة التابعة للجيش السوري.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه دمر عددا من هذه المنصات، وكانت المواقع المتقدمة للجيش في الجولان قد تعرضت لهجوم بعشرين صاروخا، حيث قال الجيش الإسرائيلي، إن معظمها سقط في الجانب السوري لخط وقف إطلاق النار، بينما اعترضت القبة الحديدية ثلاثة أخرى، وقد تعرضت المنصة (السورية) التي أطلقت منها الصواريخ للتدمير.