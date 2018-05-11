موغيريني: يجب الحفاظ على الاتفاق النووي بغض النظر عن الموقف الأمريكي

أعلنت المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، لأنه يعمل.

بروكسل — سبوتنيك. وقالت موغيريني خلال مؤتمر في فلورنسا: "إن حالة العالم اليوم هي حالة من الفوضى، وانتشار الأزمات، ويبدو أن المواجهة تغلبت على العقلانية… وفي اللحظة التي لا يسير فيها كل شيء على ما يرام، هناك حاجة ماسة إلى العقلانية والهدوء وقابلية التنبؤ والاحترام والحوار لتفادي أسوأ السيناريوهات ومنع انتشار الصراعات واحتواء التوتر، والحفاظ على ما يزال يعمل، وهذا ما نعتزم فعله في حالة الاتفاق الإيراني."

© Sputnik . Nikolai Lazarenko ميركل: إنهاء الاتفاق النووي الإيراني بشكل أحادي "خطأ"

وكان مصدر في هيئات الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق أن رؤساء الاتحاد الأوروبي، سيناقشون استراتيجية العمل بصدد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، في 17 مايو / آيار، التي تعقد في العاصمة البلغارية صوفيا.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" يوم الأربعاء 9 مايو / آيار: "من المتوقع أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي في 17 مايو / آيار في صوفيا، استراتيجية العمل عقب خروج الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء 8 مايو، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران.

ولفت ترامب إلى أن الاتفاق لم يوقف نشاط إيران المزعزع في المنطقة، على حد وصفه.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني بقاء بلاده بالاتفاق النووي دون الولايات المتحدة شريطة أن تتأكد إيران خلال أسابيع أنها ستحصل على امتيازات الاتفاق كاملة بضمان باقي أطراف الاتفاق.