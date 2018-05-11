مساعد الرئيس الروسي: لم يتم الاتفاق بعد على اجتماع نورماندي

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الجمعة 11 أيار/ مايو، أنه لم يتم بعد الاتفاق على اجتماع "بصيغة نورماندي".

موسكو — سبوتنيك. وقال أوشاكوف، ردا عن سؤال، حول مدى صحة المعلومات التي ذكرها رئيس أوكرانيا، بأن مؤتمر القمه المقبل بصيغة "نورماندي" يمكن أن يعقد في أوائل حزيران/ يونيو: "من الضروري أن يوجه السؤال لبورشينكو، لأن هذه الأسئلة متفق عليها في صيغة " اللجنة الرباعية"، ولكن لم يكن هناك مثل هذا الاتفاق".

© Sputnik . Edward Pesov روسيا مستعدة للمشاركة في لقاء "نورماندي" وتنتظر اقتراحات محددة من الشركاء

هذا وصرح رئيس أوكرانيا بيوتر بوروشينكو، في وقت سابق، أن الاجتماع الذي سيعقد في "صيغة نورماندي" يجب أن ينعقد في أوائل حزيران/ يونيو.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد قال في وقت سابق، إن اجتماع وزراء اللجنة الرباعية "لنورماندي" في أوكرانيا يجب أن يعد له جيدا. وذكر أن موسكو تأمل عدم التأجيل لفتره طويلة.

والجدير بالذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد شكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غربي فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاماً على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي، بهدف فتح ما أطلق عليه اصطلاح "الجبهة الثانية" ضد قوات ألمانيا النازية. وتقتضي "صيغة نورماندي" مشاركة كل من روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، في المباحثات حول تسوية الوضع في أوكرانيا.