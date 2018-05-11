تعزيز التعاون الروسي السعودي اقتصاديا وطبيا في قمة قازان الاقتصادية

أعلن رئيس اللجنة الوطنية التجارية التابعة لمجلس الغرف السعودية، سليمان بن إبراهيم العييري، أن المملكة تسعى لإقامة تعاون مع جمهورية تتارستان في مجال الصحة وبناء مستشفيات في روسيا وإرسال أطباء روس إلى السعودية.

قازان — سبوتنيك. وقال العييري، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش قمة قازان الاقتصادية: "يوجد حاليا تعاون، ورئيس مجموعة "سالك" للأمن الغذائي يشارك الأخوة في المؤتمر. وهناك عدة اتفاقيات مع عدد من الدول، وأعتقد أن روسيا من الدول المهمة جدا، في المجال الصحي. أمس عقد اجتماع واليوم سنعقد اجتماعا مع مسؤولي وزارة الصحة الروسية. سنناقش عدة مجالات، أبرزها بناء مستشفيات، واستقبال أطباء وممرضين فنيين روس في هذا المجال في السعودية".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich افتتاح قمة قازان الدولية في عاصمة تتارستان

وأضاف العييري، أن "هذه الزيارة هي في ضمن إطار تنشيط العمل التجاري بين المملكة وروسيا، وتحديدا في تتارستان والعاصمة قازان وحضور وفد حكومي تجاري من السعودية دليل على أهمية هذا التجمع على معرض الحلال وعلى رغبة البلدين في تنشيط التجارة في كلا الاتجاهين".

وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية، قال إن "الرقم ليس مرضيا للطرفين. نحن نسعى أن يكون مستوى التبادل التجاري بشكل كبير وقوي، يليق بالبلدين، حيث أن روسيا والسعودية تتمتعان بأقوى الاقتصادات في العالم ضمن مجموعة العشرين، ولذلك من المفترض أن يكون التبادل بين البلدين على مستوى القوة الاقتصادية للبلدين."

هذا وانطلقت يوم أمس الخميس، في عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، الدورة العاشرة للقمة الاقتصادية الدولية "روسيا — العالم الإسلامي" بمشاركة عربية ودولية واسعة. وتشهد مدينة قازان هذه القمة على مدار ثلاثة أيام في الفترة ما بين 10 إلى 12 مايو/ أيار.