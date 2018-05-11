السفير اليمني: نتوقع دورا روسيا كبيرا في إحلال السلام

اعتبر السفير اليمني لدى روسيا أحمد سالم الوحيشي في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أن قمة قازان العاشرة للدول الإسلامية حققت قفزة نوعية من حيث عدد المشاركين مقارنة بالقمم السابقة التي شارك فيها المئات بينما هذا العام يشارك الآلاف.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich افتتاح قمة قازان الدولية في عاصمة تتارستان

سبوتنيك . وقال الوحيشي: هذه المشاركة الواسعة تعكس تزايد اهتمام الدول الإسلامية بالمشاركة الدائمة للحصول على المزيد من المعلومات عن النهضة الاقتصادية والثقافية في روسيا الاتحادية وخاصة في جمهورية تتارستان التي تمتاز بصناعات متقدمة جدا وأيضا قطاع زراعي نشط، مشيرا إلى أن ما تنتجه تتارستان من مواد غذائية تلقى رواجا كبيرا في العالم الإسلامي لجودتها ولكونها تأتي من إحدى الجمهوريات الإسلامية لروسيا الاتحادية.

وحول نتائج القمة قال الوحيشي: النتائج كانت مثمرة هذا العام منها الاتفاق الذي وقعه الجانب الإماراتي مع حكومة تتارستان حول التبادل التجاري والزراعي ومجال تكنولوجيا المعلومات.

تم التركيز في الكلمة الافتتاحية لقمة قازان على أهمية التنمية حيث تم رصد أموال للتشجيع على التعاون العلمي للطلاب العرب واليمنيين في روسيا.

فمن أهداف القمة أيضا هو تشجيع البحث العلمي بما فيها الطلاب الدارسين. وأضاف: اليوم سيتم عقد اجتماعات مغلقة لرجال الأعمال والتي باعتقادي ستثمر بنتائج هامة جدا لأنها تخرج باتفاقات.

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وعن لقائه برئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف قال الوحيشي: تحدثنا عن إحلال السلام في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث وهم المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216.

روسيا لها دور كبير في اليمن… هذا العام هو الذكرى الـ 90 لمعاهدة الصداقة بين روسيا واليمن التي عقدت في 1 تشرين الأول/ نوفمبر عام 1928.

وشمل التعاون منذ ذاك الوقت مجالات سياسية واقتصادية والاجتماعية والثقافية، واليوم هناك تعاون كبير في المجالات العسكرية.

ونتوقع دورا كبيرا لروسيا في إحلال السلام في اليمن.