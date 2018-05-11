إخلاء مدرسة في أوكرانيا بسبب مادة مجهولة

كييف — سبوتنيك. وخلال 6 دقائق، تم إجلاء الطلاب والمدرسون وموظفو المدرسة، نحو 680 شخصا.

وقال مجلس المدينة إن الإخلاء تم عقب رش مادة مجهولة.

© AP Photo / Eugene Hoshiko ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مدرسة صينية إلى 9 أطفال

وذكر المكتب الصحفي لمجلس المدينة أنه في تمام الساعة 11.56 (نفس توقيت موسكو)، حدثت حالة طوارئ في مدرسة بافلوغراد الثانوية رقم 15.

وأضاف المجلس أن شخصا مجهولا قام برش مادة مجهولة المصدر في مكان عام الاستخدام.

وتابع المجلس أن المادة تسببت في خدوش في الحلق وسعال لدى عدد من الأشخاص.

وتوافد رجال الإنقاذ والشرطة ووحدة مكافحة الغاز على الفور إلى المكان.

وأخذا الخبراء عينات من الهواء للبحث، ويتم توضيح أسباب الحادث.

وأكدت القناة الخامسة الأوكرانية، في وقت سابق، أن المواد الكيميائية السامة كادت أن تؤدي بحياة 11 طفلا في مدرسة أوكرانية، ودخل العشرات إلى المستشفى، معظمهم من الأطفال.