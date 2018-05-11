إخلاء مدرسة في أوكرانيا بسبب مادة مجهولة

كييف — سبوتنيك. وخلال 6 دقائق، تم إجلاء الطلاب والمدرسون وموظفو المدرسة، نحو 680 شخصا.
وقال مجلس المدينة إن الإخلاء تم عقب رش مادة مجهولة.
وأضاف المجلس أن شخصا مجهولا قام برش مادة مجهولة المصدر في مكان عام الاستخدام.
وتابع المجلس أن المادة تسببت في خدوش في الحلق وسعال لدى عدد من الأشخاص.
وتوافد رجال الإنقاذ والشرطة ووحدة مكافحة الغاز على الفور إلى المكان.
وأخذا الخبراء عينات من الهواء للبحث، ويتم توضيح أسباب الحادث.
وأكدت القناة الخامسة الأوكرانية، في وقت سابق، أن المواد الكيميائية السامة كادت أن تؤدي بحياة 11 طفلا في مدرسة أوكرانية، ودخل العشرات إلى المستشفى، معظمهم من الأطفال.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)