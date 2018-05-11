البيت الأبيض: الحرس الثوري الإيراني يصدر الاضطرابات في الشرق الأوسط

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة 11 مايو/ أيار، إن الحرس الثوري الإيراني "يضخ موارد في تصدير الاضطربات إلى أرجاء الشرق الأوسط".

وأضاف البيت الأبيض أن أمريكا تدعو الدول إلى تحمل المسؤولية والضغط على إيران لتغيير "هذا السلوك الخطير"، حسب "رويترز".

© AFP 2018 / Pierre Boussel فرنسا تعبر عن قلقها الشديد بعد استهداف المواقع الإسرائيلية في الجولان

وأشار بيان البيت الأبيض إلى صواريخ أطلقت من سوريا على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل وصاروخ أطلقته جماعة "أنصار الله" على العاصمة السعودية الرياض هذا الأسبوع.

وخرجت مسيرات جماهيرية حاشدة، اليوم الجمعة، في العاصمة الإيرانية طهران وباقي المدن الإيرانية الأخرى، تنديدا بالسياسات الأمريكية وانسحابها من الاتفاق النووي.

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن المشاركين في هذه المسيرات خرجوا عقب صلاة الجمعة حاملين لافتات كتب عليها "خسئت ياترامب" و"أنا ثوري" مرددين شعارات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل" و"هيهات منا الذلة".

وأحرق المشاركون العلم الأمريكي معبرين عن غضبهم وانزعاجهم من سلوك المسؤولين الأمريكيين وسياسات واشنطن ضد الشعب الإيراني.