ماي لترامب: لندن تواصل الضغط على كوريا الشمالية بهدف نزع النووي

أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم الجمعة، أن تيريزا ماي أكدت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لندن ستواصل مع واشنطن الضغط على كوريا الشمالية بهدف نزع النووي منها.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب يناقش مع ماي نزع نووي كوريا الشمالية وملف إيران

لندن- سبوتنيك . وجاء في بيان لمكتب رئيسة الوزراء، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "الزعيمان يتطلعان لاجتماع ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة. قالت رئيسة الوزراء، أن بريطانيا ستواصل العمل مع الولايات المتحدة على مواصلة الضغط على كوريا الشمالية بهدف نزع السلاح النووي منها".

كما هنأت رئيسة الوزراء ترامب بتحرير ثلاثة مواطنين أمريكيين من السجن الكوري الشمالي.

وكتب ترامب، على موقع "تويتر" يوم أمس الخميس، أن اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، سيعقد في 12حزيران/ يونيو في سنغافورة. وفي وقت سابق، رفض إمكانية عقد قمة في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.