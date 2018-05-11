أمريكا وكوريا الجنوبية تتفقان بشأن كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة 11 مايو/ أيار، إن تخلي كوريا الشمالية عن السلاح النووي يتطلب "تحققا قويا".

وأشار مايك بومبيو إلى أن تخلي بيونغ يانغ عن سلاحها النووي يتطلب "تحققا قويا"، حسب "رويترز".

© AP Photo / ماي لترامب: لندن تواصل الضغط على كوريا الشمالية بهدف نزع النووي

وأصرت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ، على أن العقوبات على كوريا الشمالية لن يتم رفعها إلا بعد قمة ترامب وكيم جونغ أون.

وتعقد قمة ترامب وكيم في 12 يونيو/ حزيران في سنغافورة.

وأضافت كانج كيونج في مؤتمر مشترك لها مع بومبيو "نحن واضحون بشأن العقوبات، كما هي حتى نرى خطوات واضحة وذات مغزى من كوريا الشمالية على طريق نزع السلاح النووي".

وكان ترامب قد أعلن مكان وموعد القمة المرتقبة، أمس الخميس، بعد ساعات من وصول ثلاثة أمريكيين، كانوا محتجزين في كوريا الشمالية، إلى قاعدة عسكرية أمريكية خارج واشنطن بعد أن أفرج عنهم كيم كبادرة حسن نية قبل القمة.

وقال الرئيس الأمريكي، في خطابه في إنديانا اليوم، "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جدا لنفعل شيئا عظيما… من بين أكثر الإنجازات التي سأكون فخورا بها هي عندما ننزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بأكملها".

وزار وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو بيونغ يانغ مرتين في الأسابيع القليلة الماضية. لكن لا توجد مؤشرات على أنه وصل إلى إجابة عن السؤال الرئيسي وهو ما إذا كانت كوريا الشمالية مستعدة للتخلي عن أسلحتها النووية التي يعتبر حكامها منذ زمن طويل أنها ضرورية من أجل بقائهم.