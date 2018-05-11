أمريكا وبريطانيا تجريان مفاوضات بشأن العقوبات على الشركات العاملة في إيران

أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم الجمعة، أن تيريزا ماي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا على إجراء مفاوضات بريطانية أمريكية حول العقوبات الأمريكية على الشركات التي تعمل في إيران.

© AP Photo / ماي لترامب: لندن تواصل الضغط على كوريا الشمالية بهدف نزع النووي

لندن — سبوتنيك . وجاء في بيان المتحدث الرسمي للمكتب بعد مكالمة هاتفية للزعيمين: "رفعت رئيسة الوزراء مسألة العواقب المحتملة من العقوبات الأمريكية ضد الشركات التي تعمل حالياً في إيران. واتفقا على أن تجري مفاوضات بين فرقنا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران عام 2015.

كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، حيث سيتم توجيه العقوبات إلى قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والمالية.