"الناتو" يجري مناورات "الرعد المشتعل" بالقرب من روسيا

فيلنيوس — سبوتنيك. وذكر المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الليتوانية، أنه "وصل أكثر من 100 من مشاة البحرية الأمريكية مع معداتهم العسكرية.
وأشار المكتب الصحفي إلى أن هذه المناورات تجري في ليتوانيا للمرة السادسة. وسيتم نقل الجنود جزئيا في 21 مايو إلى ميدان للتدريب، حيث ستجرى هناك لأول مرة في التاريخ تدريبات لإطلاق نار حي بمشاركة القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية.
ووفقاً للدفاع الليتوانية، فإن قوات 9 دول أعضاء في الناتو (الولايات المتحدة، كندا، كرواتيا، لاتفيا، بولندا، ليتوانيا، هولندا، فرنسا، وألمانيا) ستشارك في مناورات" الرعد المشتعل-2018".
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