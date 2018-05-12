زلزال قوي يضرب اليابان

وقع زلزال بقوة 5.1 درجة، اليوم السبت، في مقاطعة ناغانو الشمالية الغربية، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية الرئيسية في اليابان.

طوكيو — سبوتنيك. وأفادت الهيئة بأن كان الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

© REUTERS / NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona علماء: حفرة على سطح المريخ بسبب "تسونامي" عنيف

وأضافت أن القوة القصوى للاهتزازات المرتدة بلغت 5 نقاط على مقياس النقاط الـ 7 الياباني.

كما أشارت إلى أن 12 محافظة شعرت بهزات مختلفة القوة.

هذا ولم ترد معلومات حول مصابين وأضرار حتى الأن، ولا توجد تهديدات تسونامي.