الخارجية الأمريكية تعلن موعد افتتاح سفارتها في القدس... مفاجأة في قائمة الحاضرين

أعلنت الخارجية الأمريكية، مساء أمس الجمعة 11 مايو/أيار، رسميا عن موعد افتتاح سفارتها في القدس.

وأشارت الخارجية في بيان رسمي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إلى أن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس سيكون يوم 14 مايو/أيار الجاري.

© REUTERS / Goran Tomasevic السفير الأمريكي يتيح أول نظرة على مجمع السفارة الجديد في القدس (فيديو)

وقالت الخارجية في بيانها: "فخورون بافتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس يوم 14 مايو".

وأعلنت كذلك الخارجية عن قائمة الحاضرين إلى حفل افتتاح السفارة، والذين سيكون على رأسهم سفير أمريكا في إسرائيل، ديفيد فريدمان، بالإضافة إلى وفد من واشنطن يترأسه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته وابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، ونائب وزير الخارجية جون سوليفان، ووزير الخزانة، ستيفن منوشين.

كما سيشهد الافتتاح أيضا اجتماعا للوفد الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ويتزامن يوم 14 مايو/أيار، مع ذكرى يوم "النكبة" الـ70، والذي تعتبره تل أبيب ذكرى قيامها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اتخذ قرارا بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، واعتباره القدس عاصمة لدولة إسرائيل، وسط انتقادات دولية واحتجاجات فلسطينية عديدة، كما أعلن أيضا أنه قد يزور القدس لحضور حفل افتتاح السفارة الأمريكية فيها، ولكن نفى البيت الأبيض ذلك في وقت لاحق.