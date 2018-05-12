طائرات أمريكية تعترض قاذفتين روسيتين

اعترضت طائرتان أمريكيتان مقاتلتان، أمس الجمعة، طائرتين روسيتين في المجال الجوي الدولي قبالة ساحل الأسكا.

وأعلن ممثل قيادة الدفاع الجوي في الولايات المتحدة الأمريكية سكوت ميلر أن مقاتلتين أمريكيتين من طراز " F-22" اعترضتا قاذفتين روسيتين من طراز "Tu-95" قبالة الساحل الغربي لألاسكا في منطقة رصد الدفاع الجوي الأمريكي، كما ذكرت صحيفة "The Washington Free Beacon".

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Z.A. Landers "الخنجر" الروسي: قطع حاملة الطائرات المعادية إلى نصفين

وأشار ميلر إلى أن الطائرتين الروسيتين دخلتا منطقة نورد لمسافة 200 ميل(320كم) فوق بحر بيرينغ، وبعد ذلك تبعتهما الطائرات الأمريكية حتى خرجوا من منطقة رصد الدفاع الجوي الأمريكي.

وبحسب الممثل فإن الطائرات الروسية لم تخترق الحدود الأمريكية والكندية، وحلقت فوق المياه الدولية ولم يخالفوا أي معاهدات دولية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن قاذفة "Tu-95MS" حلقت ضمن الرحلة المخططة لها، مصحوبة بطائرة " Tu-142" المضادة للغواصات.