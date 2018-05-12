طائرات أمريكية تعترض قاذفتين روسيتين

وأعلن ممثل قيادة الدفاع الجوي في الولايات المتحدة الأمريكية سكوت ميلر أن مقاتلتين أمريكيتين من طراز " F-22" اعترضتا قاذفتين روسيتين من طراز "Tu-95" قبالة الساحل الغربي لألاسكا في منطقة رصد الدفاع الجوي الأمريكي، كما ذكرت صحيفة "The Washington Free Beacon".
وبحسب الممثل فإن الطائرات الروسية لم تخترق الحدود الأمريكية والكندية، وحلقت فوق المياه الدولية ولم يخالفوا أي معاهدات دولية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن قاذفة "Tu-95MS" حلقت ضمن الرحلة المخططة لها، مصحوبة بطائرة " Tu-142" المضادة للغواصات.
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