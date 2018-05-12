الدفاع الروسية: مقاتلات أمريكية رافقت طائرات روسية فوق المياه المحايدة

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن مقاتلات "إف-22" الأمريكية رافقت قاذفتنين روسيتين من نوع "تو-95 إم إس" و"تو-142"، لمدة 40 دقيقة تقريبا.
وأوضحت أن القاذفتين الروسيتين كانتا تنفذان دوريات فوق المياه المحايدة في المحيط المتجمد الشمالي وبحر بيرينغ وبحر أوخوتسك، بالإضافة إلى أنهما كانتا تتزودان بالوقود جوا.
وكان ممثل قيادة الدفاع الجوي في الولايات المتحدة الأمريكية سكوت ميلر، قد أشار إلى أن الطائرتين الروسيتين دخلتا منطقة نورد لمسافة 200 ميل (320كم) فوق بحر بيرينغ، وبعد ذلك تبعتهما الطائرات الأمريكية، حتى خرجتا من منطقة رصد الدفاع الجوي الأمريكي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)