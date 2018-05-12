العبادي مرشح لنيل جائزة نوبل للسلام

© AP Photo / Evan Vucci رئيس كوريا الجنوبية: يجب منح جائزة نوبل للسلام لترامب

وجاء في الوثيقة التي نشرها موقع " السومرية " أن الترشيح جاء لدور العبادي في تحقيق الانتصار على تنظيم " داعش" الإرهابي وتحرير الأراضي العراقية من دنسهم وتحقيق الأمن والسلام في العراق.

وكان العبادي قد أعلن تحرير كافة الأراضي العراقية من قبضة التنظيم الإرهابي في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب ضد الإرهاب في البلاد.