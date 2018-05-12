إيران تحث المسلمين على الاهتمام بالعلم في مواجهة الهيمنة الأمريكية

دعا الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم السبت، المسلمين إلى "الاتحاد وإلى بذل الجهود من أجل تحقيق التقدم العلمي قائلا إن ذلك سيجعل هيمنة الأعداء مثل الولايات المتحدة على البلدان الإسلامية أمرا مستحيلا".

وقال خامنئي في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمكتبه "اليوم أي تحرك يؤدي إلى التفاهم المشترك بين الجماعات والطوائف الإسلامية أمر جيد، وهذا التجمع مثال على هذا التحرك من أجل وحدة الأمة الإسلامية"، كما نقلت وكالة رويترز.

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وأضاف، خلال مؤتمر، عن إسهامات الشيعة في العلوم "ينبغي أن تتسارع حركة العلم وأن تصل الأمة الإسلامية مرة ثانية إلى أبعد آفاق العلم والحضارة، مما يشل قدرة أعداء الإسلام والأمريكيين على إملاء أوامرهم على رؤساء الدول الإسلامية".

ودعت إيران مرارا إلى الوحدة بين المسلمين لمساعدة طهران في مواجهتها مع "خصمها اللدود" الولايات المتحدة.