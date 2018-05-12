كوريا الشمالية تعلن موعد بدء إجراءات تفكيك موقع نووي

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت 12 مايو/ أيار، أنها قررت تفكيك موقع تجاربها النووية، من أجل الوفاء بتعهدها بوقف التجارب النووية.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، أن بيونغ يانغ قررت تفكيك موقع تجاربها النووية، في بيونغكي ري، في الفترة بين 23 و25 من الشهر الجاري، بناء على الظروف المناخية، من أجل الوفاء بتعهدها بوقف التجارب النووية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في البلاد إن تفكيك أرض التجارب النووية سيشمل انهيار كل أنفاقها بالانفجارات وإغلاق مداخلها وإزالة جميع منشآت المراقبة والمباني البحثية ومراكز الأمن.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، "وفقا لقرار تم تبنيه في الجلسة الثالثة العامة للدورة السابعة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، أن الجهات المعنية وعلى رأسها معهد الأسلحة النووية سيم اتخاذ إجراءات إغلاق موقع التجارب النووية للجمهورية لضمان الشفافية للتوقف عن التجارب النووية ".

وأوضحت "إجراءات إغلاق موقع التجارب النووية سيتم عند مدخل جميع الممرات عن طريق تفجيرها، وإخلاء جميع منشآت الرقابة بما فيها معاهد وفريق الحراسة على سطح الأرض وذلك بصورة ممرحلة".

وأوضحت أنه سيتم دعوة الصحفيين من الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لتغطية الحدث.