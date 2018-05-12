وزير إسرائيلي يتحدث عن فرصة لـ"اقتلاع المارد الإيراني من سوريا"

قال وزير البناء، وعضو المجلس الوزاري السياسي "الأمني المصغر الإسرائيلي"، يوآف غالانت، اليوم السبت، إن لدى إسرائيل فرصة لإخراج إيران من سوريا.

وفي تصريحات له نقلها موقع "عرب 48"، قال غالانت، الذي ينتمي إلى كتلة "كولانو"، في فعالية "سبت الثقافة"، إن "هناك فرصة أمام إسرائيل لاقتلاع إيران من سوريا، وسوف نستغل هذه الفرصة".

وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه "يجب الضرب بينما الحديد لا يزال حاميا، وإبادة أي ذكر للترسخ الإيراني في سوريا".

© AFP 2018 / Atta Kenare تصعيد غربي ضد إيران... فهل ستكون المواجهة

وتابع "سوف نعيد المارد الإيراني إلى القمقم، ومثلما وصل الإيرانيون إلى سوريا يمكن إخراجهم منها"، على حد تعبير المسؤول غالانت.

إلى ذلك، حذرت شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي "أمان"، المستويين العسكري والأمني في البلاد من "الانجرار" إلى عملية عسكرية واسعة في سوريا، بحسب ما نقلته صحيفة "معاريف" عن مسؤولين أمنيين، يوم أمس الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين لم يوضحوا سبب هذه التحذيرات، غير أنهم حذروا أيضا من الإفراط في "حالة النشوة الحالية" بعد الهجوم الذي جرى فجر أمس الأول الخميس ضد "مواقع إيرانية في سوريا".