تركيا تفاجئ "الصحفيين العرب" بتصريحات مثيرة عن أزمة "مقاطعة قطر"

ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن جمهورية الصومال الفيدرالية، تواجه ضغوطا كبيرة بسبب موقفها المحايد تجاه الأزمة الخليجية.

وأشار الوزير التركي، خلال مشاركته في ملتقى إسطنبول للصحفيين العرب بمشاركة 18 دولة عربية، إلى أن الصومال يتعرض لضغوط للتوقف جانبا، مؤكدا أن ذلك "أمر غير عادل ولا يمكن القبول به"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.

© AP Photo / Uncredited باعتراف إحدى "دول المقاطعة"... الكشف عن مفاجأة لأول مرة بشأن أزمة الخليج

ودعا وزير الخارجية التركي الدول العربية والإسلامية إلى احترام وحدة واستقلال الصومال، وتوحيد مصالحها الاستراتيجية وترابطها وليس الصراع الداخلي.

وفجر جاويش أوغلو، مفاجأة لأول مرة منذ الأزمة الخليجية حين قال إن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد أخبره أن بلاده تضررت أيضا جراء ذلك الحصار".

وأضاف: "كرهونا عندما قلنا إن حصار قطر خطأ، ولكننا كنا سنؤكد الموقف نفسه لو كان من تعرض للحصار دولة عربية أخرى، ونحن نؤمن في تركيا بأن صديقك هو من يصدقك".

وقال الوزير التركي، إن "بلاده تحب أن ترى مصر قوية وحرة ومستقرة وقادرة على أن تضطلع بدورها في الشأن الإقليمي"، متابعا "بعض الدول العربية والإقليمية تتحكم في قرارها عن طريق تقديم المساعدات".