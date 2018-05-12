بالفيديو... سماع دوي انفجارات شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن دوي الانفجارات الذي سمع شمال قطاع غزة، ناتج عن أنشطة تابعة للجيش.

رام الله — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان مقتضب إن "الانفجارات التي تسمع في شمال قطاع غزة ناجمة عن نشاط لجيش الدفاع"، موضحا أنه سيعلن المزيد من التفاصيل لاحقا.

وكان شاهد عيان من قطاع غزة قد قال لـ"سبوتنيك" في وقت سابق إن "الجيش الإسرائيلي استهدف بصاروخين من طيران الاستطلاع مولد كهربائي يتبع للقسام شريق بيت حانون شمال قطاع غزة".

© AP Photo / Ariel Schalit رئيس إسرائيل يطالب مصر بعزل حركة "حماس" في قطاع غزة

وقالت صفحة "غزة الآن" على "فيسبوك" إن 7 غارات للطائرات الحربية الإسرائيلية تمت على شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وذكرت صفحة "غزة الآن" أن الطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي أطلق خلال 20 دقيقة 21 صاروخا على شمال قطاع غزة، مشيرا إلى استمرار التحليق المكثف للطيران في سماء القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل ومصر لأجل غير مسمى جراء ما وصف بأنه "عمليات تخريب" من جانب فلسطينيين.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر"، إنه "في ضوء تخريب وحرق معبر كرم شالوم في الجانب الفلسطيني أمس من قبل عشرات المشاغبين برعاية منظمة حماس الإرهابية، وافق وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان على توصية قائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومنسق أعمال الحكومة في المناطق إغلاق معبر كرم شالوم حتى إشعار أخر".



