وسائل إعلام أمريكية: إنفجار في قلب مدينة شيكاغو

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أنباء عن سماع دوي انفجار قوي وسط مدينة شيكاغو الأمريكية.

وأكدت وسائل الإعلام وقوع الانفجار بالقرب من ملعب "سولدجير فيلد" بمدنية شيكاغو، فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصاعد دخان قرب الملعب.

وحتى الآن لم تعلن السلطات سبب الانفجار، أو أي تفاصيل أخرى بشأنه.