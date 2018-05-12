وسائل إعلام أمريكية: إنفجار في قلب مدينة شيكاغو

وأكدت وسائل الإعلام وقوع الانفجار بالقرب من ملعب "سولدجير فيلد" بمدنية شيكاغو، فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصاعد دخان قرب الملعب.
Explosions at #Chicago #SoldierField #live #ChicagoFire #MothersDay #Bears pic.twitter.com/MGz7fvJKXZ— Sport of History (@SPORTofHISTORY) May 12, 2018
وحتى الآن لم تعلن السلطات سبب الانفجار، أو أي تفاصيل أخرى بشأنه.
Image of fire at #SoldierField. Autism Speaks event held there earlier today. Photo courtesy of Dave Freiberg. pic.twitter.com/mJdjE5hJpz— CBS Chicago (@cbschicago) May 12, 2018
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