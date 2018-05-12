وفاة فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة

توفي مساء اليوم السبت، الطفل جمال عبد الرحمن عفانة، البالغ عمره 15 عاما، متأثرا بجروح أصيب بها في رأسه برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركته في "مسيرة العودة" شرق رفح أمس الجمعة.

رام الله — سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن وفاة الفتى الذي كان يتلقى العلاج في مستشفى "أبو يوسف النجار".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن عدد القتلى الفلسطينيين بوفاة الطفل عفانة ارتفع منذ 30 آذار/ مارس الماضي إلى 38 قتيلا في وقت تواصل فيه السلطات الإسرائيلية احتجاز جثامين ثلاثة قتلى فارقوا الحياة قرب السياج الفاصل شرق القطاع.

وانطلق الفلسطينيون، مساء أمس الجمعة، بمسيرات العودة للأسبوع السابع على التوالي في جمعة أطلقوا عليها اسم جمعة "الإعداد والنفير".

© Sputnik . Ahmed Abed بالفيديو... سماع دوي انفجارات شمال قطاع غزة

وتظاهر الفلسطينيون عند حدود قطاع غزة بدعوة من الفصائل الفلسطينية التي أكدت تواصل مسيرات العودة حتى الخامس عشر من أيار/ مايو الجاري.

من جانبه، دفع الجيش الإسرائيلي بالمزيد من قواته عند حدود قطاع غزة ليبقي على إجراءاته التي أعلنها سابقا، تنفيذا لقرار المستوى العسكري الذي أعلن أن الجنود عند حدود غزة سيطلقون النار إذا ما اقترب الفلسطينيون من السياج الحدودي الفاصل.

وفي السياق ذاته، دعت الفصائل الفلسطينية أهالي الضفة الغربية للخروج والتظاهر عند نقاط التماس والاحتكاك مع قوات الجيش الإسرائيلي إحياء لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني السبعين، التي توافق الخامس عشر من أيار/ مايو، حيث بدأت اللجان الشعبية الفلسطينية بسلسلة فعاليات إحياء لهذه الذكرى.